Las veces (varias) en las que Jorge Valdano intentó correr a Santiago Solari del Real Madrid

Cómo cambia la vida en cuestión de años. Hoy en día Santiago Solari es el nuevo entrenador del Real Madrid, luego de que sus números apoyaron a la directiva de dejarlo con el puesto en definitiva tras la salida de Julen Lopetegui, pero hubo varios momentos en su época de jugador en los que la directiva no lo quería más dentro de la plantilla, todo se remonta a aquella época ‘Galáctica’ de Casillas, Roberto Carlos, Zidane, Figo, Ronaldo…

“Hubo en alguna ocasión charlas en las que yo le invitaba a salir del club, había situaciones que económicamente no nos podíamos permitir. Todo aquello lo resolvíamos con una especie de protocolo, cada tres meses lo llamaba, lo invitaba a irse y me decía que tenía contrato en vigor, que lo intentaría, que no sé qué. Se iba y tres meses después volvíamos a tener el mismo encuentro, pero siempre en un tono de cordialidad”, recalcó el exdirectivo.