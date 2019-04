La pasión de Sevilla

“Que coincida un derbi con el eterno rival, un Sevilla-Betis, un Sábado de Pasión en Sevilla , con varias procesiones en la calle, eso para mí es lo máximo . Es algo que me va a dar la vida si el Betis gana, me va a dar la vida hasta el año que viene”, contó Sara Jiménez, aficionada al Real Betis.

“Me hace mucha ilusión porque no va a tener nada que ver con lo que has vivido, te vas a dar cuenta de que es una final de UEFA Champions League sin que se dé un trofeo al final, no importa la tabla, no importa quién haya ganado durante tantos años, en ese derbi da igual”, explicó el periodista andaluz Ignacio Liaño.