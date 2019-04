“La clasificación se mira al final”: Entrenador de Sevilla FC

“Lo más importante es ganar, tenemos que ir partido a partido, paso a paso, tenemos tres puntos y ahora a preparar y no tenemos que ver la clasificación, se mira al final, pero lo que hay que ir con la intensidad y recuperar a todos los futbolistas”, confió.

Durante el encuentro contra los de Vitoria, España, los sevillistas sufrieron las bajas de Jesús Navas y Sergio Escudero por lesión , motivo que no preocupa al estratega blanquirrojo, que dijo sólo pensar en el juego ante el Real Valladolid este domingo.

“ No me gusta lamentarme, tenemos una gran plantilla, tenemos otros jugadores y ya no pienso en ese tipo de bajas porque eso es perder el tiempo”, sentenció.