Keylor Navas: “Estoy feliz, aunque no es fácil jugar cada mes y medio”

Keylor Navas , portero costarricense del Real Madrid, s e mostró "muy feliz" por la clasificación de su equipo para las semifinales de la Copa del Rey, aunque reconoció que "no es fácil" jugar cada mes y medio.

"Yo no salgo pensando en que tengo que brillar en cada partido, mi situación ha cambiado bastante y no es fácil jugar cada mes y medio, aunque lo hago por toda la gente que cree en mí y está ahí apoyando y por mi familia, que me motiva muchísimo" dijo a 'Bein" tras la victoria de su equipo en Girona (1-3).