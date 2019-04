Juanmi Jiménez entra en la mira del Betis

En entrevista para SER Guipuzcoa, Jiménez comentó no estar contento con su falta de participación con La Real: "Un jugador lo que quiere es tener continuidad, tener minutos. No he tenido esa continuidad de tener cinco partidos de inicio, que es lo que quiere un jugador. Trabajo cada semana para estar en el once, pero es decisión del entrenador y hay que acatarlo”.