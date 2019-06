Jesús Gallardo sería “nuevo objetivo” del Atlético pero en Rayados niegan interés

De acuerdo al diario AS de España, “Gallardo tiene contrato hasta 2023 y su tasación en el mercado es de cinco millones de euros (5,6 millones de dólares)”.

“No, no tenemos ninguna información (Interés del Atlético de Madrid por Gallardo). La verdad es que hay muchos rumores en medios, en las redes y es difícil decir esto sí o esto no hasta que nosotros no nos llegue algo en concreto para anunciar algo”, dijo Davino a Univisión Deportes.