Iniesta anhela volver a Barcelona ya no para jugar, sino para dejar escuela

Andrés Iniesta tuvo que poner una pausa a su historia con Barcelona el pasado verano, luego de 22 años de caminar juntos y de la mano de un balón ; sin embargo, el manchego sabe bien que no todo terminó, ya que el conjunto catalán 'más que un club', es su casa.

Sin importar si se encuentra en España o en Japón, donde ahora milita en el Vissel Kobe, el Maguito no le pierde la pista ni al equipo de sus amores ni a sus excompañeros, en los que confía llevarán por el mejor camino a los culés esta nueva temporada.

Campeón de liga, copa, Supercopa, Champions League y Supercopa de Europa, así como del Mundial y la Eurocopa , Iniesta experimenta una nueva etapa en su vida no solo en lo profesional, sino en lo familiar gracias a su llegada a territorio japonés, lo cual no lo deja de sorprender.

" El tipo de juego no es tan pausado como estuve acostumbrado tanto tiempo, pero estoy encantado de vivir esta experiencia que está siendo muy buena. Es una liga en la que te da la impresión de que cualquier rival puede visitarte y ganarte, y tu ganarle a cualquiera. Es un fútbol sin reparo , no importa que se vaya perdiendo se sigue yendo al ataque", confesó el formado en la Masía desde los 12 años.

Sin embargo, si hay algo de lo que Iniesta está convencido es que el cariño que siente por el Barça es inigualable, tanto así que volvera a sus filas para "transmitir todo lo que he aprendido, me han enseñado y lo que he hecho durante tanto tiempo".