EXCLUSIVA: Antonio Conte será presentado este lunes como nuevo DT del Real Madrid

Los minutos de Julen Lopetegui al frente del banquillo del Real Madrid parecen estar contados, luego de haber sido humillados 5-1 por el Barcelona, así que el presidente Florentino Pérez no esperaría más y estaría por anunciar el cese del timonel para presentar este lunes al italiano Antonio Conte.

Lo anterior lo escuchó Hristo Stoichkov, analista de Univision Deportes, en los palcos del Camp Nou de Barcelona: “Lopetegui ya no será entrenador del Real Madrid, mañana (lunes) seguramente van a presentar a Conte porque es algo cantado. Estaban muchos de estos personajes en el palco, me he enterado cómo está el tema. Lástima por Lopetegui porque es un gran chico, una gran persona”.