El jugador del Barcelona que usa patín eléctrico y metro: “Me quedan dos viajes en mi tarjeta”

“El metro me va muy bien y es más rápido que el coche”, dijo en la conferencia del libro ‘Relatos Solidarios’ del que escribió el prólogo, entonces un interlocutor le preguntó si no le hacía falta alguna tarjeta del metro para regresar a casa mostrándole la suya, a lo que el arquero contestó: “No gracias, tengo una y todavía me quedan dos viajes”, desatando risas y aplausos entre los presentes.

Incluso, a Ter Stegen se le ha visto transportarse en el barrio con un patín eléctrico: “Me sorprende que a la gente le sorprenda, pero yo quiero estar tranquilo en un café como cualquiera de los que están aquí. Me gusta pasear, estar tranquilo, la gente me respeta mucho también paseando por las calles. Me he adaptado bien a la ciudad”, destacó.