DT del Betis: "Es evidente que nuestros delanteros están bloqueados"

La grada no paró de corear “Quique, vete ya” durante todo el compromiso, así como las medidas tomadas por parte de los grupos de aficionados que no entraron hasta el minuto 46, y el timonel dijo sentirse “fuerte mentalmente”.

“Estas situaciones las he vivido otras veces y es verdad que me afecta, cómo no me va a afectar, pero estoy entero. Tengo confianza en lo que hago. Veo a los jugadores comprometidos".