Crack dentro y fuera del campo: el humilde gesto de Messi con damnificados en Colombia

"Unos amigos me habían llamado a pedirme mi camiseta para subastarla en beneficio de los damnificados. Entonces, yo, aprovechando que jugábamos contra Barcelona, fui a buscar a 'Lío' antes del juego para contarle la situación y preguntarle si me podía regalar su camisa."

"Me dijo que no había ningún problema," dijo el ex futbolista, quien también salió campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007.