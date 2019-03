Confesiones de Diego Reyes: "Repetiría lo de Londres 2012 una y mil veces"

Desde entonces, ha vivido muchas experiencias, la última iniciada recientemente en el Leganés , pero no olvida lo conseguido allí: "Esa ha sido de las experiencias más bonitas de mi vida, es algo que repetiría una y mil veces ".

Representar de nuevo al Tri es un objetivo prioritario en la era que comienza: "Me parece bien la elección de Martino. Es un entrenador que viene a apoyar, a sumar a un plantel lleno de jugadores con mucha calidad. Sé de su trayectoria y me pone muy feliz saber que me va a dirigir un señor que sabe mucho de fútbol. Hay que aprender, disfrutar y gozar esta nueva experiencia".