¿Cláusula de ‘un euro’ para Messi? El Barça busca la renovación vitalicia de la Pulga

El presidente del FC Barcelona , Josep Maria Bartomeu , admitió que trabaja para la renovación vitalicia de Lionel Messi , algo que espera concretar antes de la conclusión de su mandato (2021), aunque está convencido de que, si el Barça le pusiera una cláusula de un euro, el argentino no abandonaría la entidad azulgrana.

En unas declaraciones al programa 'El Rondo', de La2 de TVE, el dirigente aseguró que aún no se ha reunido con Jorge Messi, el padre del jugador, para tratar sobre el asunto. "Quiero que firme de por vida, lleva aquí más años que en Argentina y no me imagino al Barça sin Messi.