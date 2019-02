Carta abierta de Stoichkov a Coutinho: "Ni se te ocurra pensar en cambiar de equipo"

El Barça no es un club fácil y yo, en mis primeros meses, también lo sufrí. Sé lo que se siente cuando las cosas no salen como uno quiere, pero estoy convencido de que con trabajo y sacrificio saldrás adelante, porque calidad la tienes toda. Eres uno de los mejores extranjeros que han pasado nunca por el Barça .

No debes desanimarte nunca porque, por lo que he visto, la afición está contigo y tiene muchas ganas de que triunfes. Piensa que es la mejor afición del mundo y te apoyará siempre, como lo hizo conmigo.

Además, ahora no es momento de venirse abajo, sino de irse arriba. Hay que olvidar enseguida el empate ante el Valencia . La Liga está apretada, vuelve la Champions y sobre todo afrontamos en un mes tres partidos seguidos ante el eterno rival, el Real Madrid, al que no hay que perdonar nunca. Es el mejor partido del mundo y tú ya sabes lo que es marcar en un Clásico, una sensación inigualable. Te necesitamos a tope para sentenciar la Liga y llegar a la final de la Copa y mucho más si el Dios del fútbol, Leo Messi, arrastra molestias en el adductor del partido contra el Valencia.



Por último, un pequeño favor. Ni se te ocurra pensar en cambiar de equipo, como he leído estos días que puede pasar. No hay otro club como el nuestro. Es más que un club. Y además no encontrarás otro equipo, con tus amigos Messi, Suárez y compañía, en el que te lo pases tan bien haciendo lo que más te gusta, jugar a fútbol.