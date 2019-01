Carlos Vela busca brillar donde los hermanos Dos Santos no pudieron

Barcelona soñó alguna vez con el reemplazo perfecto de Ronaldinho y era un mexicano de ascendencia brasileña, Giovani Dos Santos , el muchacho era joven, había sido campeón del mundo sub 17 e incluso físicamente recordaba con su color de piel y su pelo rizado a la ‘sonrisa del fútbol’... pero ese muchacho jamás cumplió las expectativas de la afición culé, tanto fue así que fue vendido al Tottenham y después jugó en varios equipos europeos hasta llegar a la MLS con el L.A. Galaxy .

Pocos jugadores mexicanos tienen la calidad de Carlos Vela, pausa, disparo, precisión, asistencia, muchas cualidades hay en el delantero, pero todo ello no ha sido suficiente para que se consagre en la élite del balompié mundial, porque simplemente no lo ha deseado. Pareciera que no tiene hambre de gloria, mismo mal del que se la ha estigmatizado a los hermanos Dos Santos.