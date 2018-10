Barcelona cierra las puertas a un posible regreso de Neymar: “Fue él quien se marchó”

Los reportes indican que Neymar quiere volver al Barcelona, no está feliz en París, sin embargo, el conjunto culé no contempla ficharlo nuevamente; a pesar de que los jugadores del equipo lo han recibido con los brazos abiertos cuando los ha visitado.

“El Barça no se ha planteado la posibilidad de recuperar a Neymar, a día de hoy es una cuestión ante la que no se puede dar respuesta porque nadie la ha valorado. Fue él quien se marchó. Una cosa muy diferente sería que nosotros no hubiésemos creído en él y ahora quisiésemos recuperarlo, pero no es el

caso. En todo caso, si se diera la situación, tendríamos que hablarlo en junta, pero hasta ahora no se ha dado el caso”, señaló Cardoner.