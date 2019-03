¡Así inició el #SergioRamosChallenge! La historia del autotrolleo del capitán merengue

¿Sergio Ramos se autotrollea? Esa podría ser la conclusión luego de que en su cuenta de Twitter mostrara los parecidos que tiene con otras figuras públicas y que sus propios seguidores le hicieron llegar. Pero el #RamosChallenge tuvo un inicio y fue cuando el defensa se comunicó a través de las redes sociales con un famoso actor estadounidense conocido por series como la ‘Ley y el Orden’ u ‘Orange is the New Black’.