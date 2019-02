Arsene Wenger rechazó entrenar al Real Madrid

El francés Arsene Wenger hizo una reveladora declaración asegurando que en el pasado rechazó entrenar al Real Madrid pues consideraba, no era el momento de abandonar al Arsenal, su exclub.

"Consideré que no era el momento de abandonar el Arsenal porque todavía estábamos desarrollando un trabajo".

Wenger no dejó claro si valorará una oferta del Real Madrid en el futuro. "No se lo que va a pasar en el futuro y no puedo responder a eso", añadió.