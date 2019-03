Andrés Guardado: "En México no se ve por el futuro del jugador, sino por el negocio"

“Se juntan muchas cosas para el futbolista mexicano. Primero, que en la liga mexicana se paga muy bien . A nivel directivo, ellos no ven por el futuro del jugador ni del futbol mexicano en sí; ven más por el negocio inmediato ”, consideró Andrés Guardado durante una charla con La Liga.

“Cuando ven un jugador por el que Tigres o América te puede pagar 10 millones y el Betis tres o cuatro, a lo mejor el crecimiento del jugador le va mejor irse a Europa por tres o cuatro millones, pero yo (directivo) prefiero el negocio inmediato y Tigres me va a pagar seis veces más”, añadió.



Aunque la culpa, a su parecer, no solo recae en México, sino también en el reglamento de fichajes de Europa. De acuerdo al reglamento de La Liga, solo tres jugadores extracomunitarios pueden ser contratados por cada equipo; es decir, elementos que no tengan doble nacionalidad o no hayan nacido en la Unión Europea.