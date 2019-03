Al DT del Betis no le preocupa dejar a Lainez en la banca ni que la gente pida su despido

Después de caer 2-1 ante el Getafe, Quique Setién, el director técnico del Real Betis dijo en conferencia de prensa que no teme por su puesto, ante los cánticos de la afición pidiendo su dimisión.

“Cuando tomamos la decisión de quién juega y quién no juega, el riesgo que tenemos de perder a uno que pueda ser importante. Siempre tomamos la decisión c on la mejor voluntad con datos e información suficiente”, declaró.