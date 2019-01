La Justicia brasileña prohíbe a Ronaldinho salir de su país por crimen ambiental

Ronaldinho deberá permanecer en Brasil hasta que arregle sus temas legales y no podrá acudir a Dubái para una conferencia deportiva que tenía planeada luego de que la Justicia de Brasil le prohibiera salir por no pagar una multa de más de 2 millones de dólares impuesta por cometer un crimen ambiental.

Al brasileño le fue retirado su pasaporte debido a que no cumplió con el mandato dictado en el 2015, cabe señalar que cuando la sentencia del juez fue dictada, R9 no se encontraba en el país, pero siguió haciendo giras publicitarias alrededor del planeta. Dichos actos no fueron bien vistos por el gobierno brasileño.