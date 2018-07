La inspiradora y dramática historia detrás del pequeñín de David Silva

David Silva, jugador del Manchester City de la Premier League, dejó ver su parte más íntima como padre en una entrevista realizada por el diario The Sun . El español confesó lo duro que fue para él y su familia lidiar con el nacimiento prematuro de su hijo Mateo.

Mateo nació a las 25 semanas de gestación y fue internado en un hospital de Valencia durante varios meses para intentar salvar su vida. Silva confiesa que la zozobra de no saber si su hijo mejoraría o no, le quitó las fuerzas para jugar al fútbol.

"Estaba muerto de miedo. Fueron tiempos muy difíciles, los meses más complicados de mi vida. Vine a España y hablé con los médicos, tenían respuestas diferentes, no sabíamos qué iba a pasar mañana. No puedes concentrarte al 100% en tu trabajo o profesión cuando tienes un problema así", confesó el mediocentro ofensivo de los Citizens.

"Si tengo algún problema, cuando me siento un poco deprimido, miro el tatuaje. Mi hijo ha pasado por un mal momento, pero me ayuda a ser más fuerte nuevamente. Ha cambiado mi forma de pensar mucho en la vida. Mi prioridad ha cambiado, pero no ha variado la forma en la que veo el fútbol", comentó Silva.