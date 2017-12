La ejemplar y emotiva razón por la que una mujer de 54 años se tatuó a Lionel Messi

Tatuarse al mejor jugador del mundo sería algo común y corriente en estas épocas donde el 10 es el ídolo del mundo. La figura en Europa con el Barcelona y la salvación de la selección de su país. Ejemplo de lo anterior, el partido en el que consiguió con un triplete ante Ecuador el boleto al Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, la razón por la que Nora se pintó la cara del rosarino tiene un significado diferente, aún mayor. Denota apoyo, incondicionalidad y no es por el talento de 'Lio', ni por sus logros obtenidos en nombre de la patria. Tampoco porque es mejor que Cristiano Ronaldo o Diego Armando Maradona. Nada de eso.

En el omóplato izquierdo, Nora refleja, con cara seria, barba, pelo peinado de medio lado y la camiseta Albiceleste, el significado de quien apoya a su icono en las situaciones más difíciles. Como se dice en el lenguaje coloquial: de quien apoya a su equipo “en las buenas y en las malas”. En este caso, en las malas.

"El día que lo vi llorando en el Mundial, ahí me decidí a tatuármelo”, cuenta la mujer la razón por la cual decidió dibujarse a Messi en su cuerpo.

La seguidora del argentino, quien concedió una entrevista al medio americano PrimiciasYa, también aseguró que quiere a Messi como persona y no como futbolista. “El amor por él viene de hace rato. Sabía que al otro día su propio pueblo lo iba a matar (después del Mundial de Brasil 2014) y me lo tatué. Yo quiero a la persona, a él, no al futbolista”, expresó.



Nora explicó que su cariño por el 10 inició gracias a la devoción que le transmitía su hijo al mediocampista del Barcelona. “Es mi hijo quien me transmitió el amor por Messi y ahora creo que soy más fanática yo que él", confesó. También se pronunció por su cuenta de Instagram diciendo que desea conocerlo y "abrazarlo por solo un minuto".

Aprendamos de Nora la razón de honrar al mejor jugador del mundo por sus derrotas. Al homenajearlo así, carga, preciso con el tatuaje en su espalda, lo más duro de soportar para un futbolista como Messi: sus fracasos.

