La contundente respuesta de Hernán Crespo a Marcelo Bielsa por haberle mentido

Marcelo Bielsa, técnico del Leeds, ofreció disculpas públicas a Hernán Crespo, ya que hace 20 años, cuando ambos coincidieron por primera vez la selección de Argentina, el ‘Loco’ le dijo al ariete que ya era un jugador maduro, cuando en realidad no lo pensaba así y sólo lo hacía para motivarlo.

En el 2005, cuando el ‘Valdanito’ estaba en el Inter de Milán y era un delantero consolidado, Bielsa le comentó que ahora sí lo veía maduro, lo que ocasionó una ruptura entre ambos debido a que Crespo entendió que la primera vez lo había engañado. El estratega aceptó su culpa y reconoció su error en conferencia de prensa del club inglés al que dirige. La respuesta de Hernán no se hizo esperar, aquí te dejamos la carta que le escribió al ‘Loco’, un mentor al que admiraba con devoción.

Marcelo: sus disculpas me hicieron rebobinar 14 años de un dolor que aún tengo adentro. Ese sentimiento me lleva a escribirle esta carta. Cuando uno habla corre el riesgo de que la bronca lo empuje a decir alguna palabra injusta. Pensar, reescribir, da tiempo para reflexionar. Aún cuando eso no cambia lo que yo sentí: fue una tremenda decepción sentirme engañado por un líder como usted. La tristeza fue tan grande como la estima que yo le tenía.

Yo le había creído desde el primer día que nos juntamos en Parma. Usted no sólo me contó sus ideas de juego para la Selección. Me habló de la forma de manejarse como conductor, de su personalidad para tomar decisiones sin importarle las caras, Marcelo… ¿Se acuerda? Fue una charla madura, pese a que a la distancia se distorsione un poco. Todo lo que hablamos quedó en la intimidad. Igual que usted, yo nunca fui de abrir las puertas de los vestuarios a los medios ni a la gente. Los hinchas no quieren internas sino respeto por la camiseta.



Hoy lo hago público porque me llegaron sus palabras en el Leeds. Por supuesto, Marcelo, acepto sus disculpas. Ya lo perdoné hace tiempo, si es que debía perdonarlo. Lamento que no lo hayamos hablado personalmente, ni siquiera por teléfono. Pero nunca es tarde. Además, los dos sabemos que ya se había dado cuenta de "su grave error" mucho antes de esta declaración. Quedó claro la última vez que discutimos el tema. Usted se acuerda cómo me habló y cuál fue mi cruda respuesta… Yo no hubiera reaccionado así sólo por descubrir un juego de palabras para motivar.

Usted era y es lo suficientemente inteligente como para saber que un jugador no mejora su nivel por una mentira. Si pasara, ese futbolista sería más tonto que inmaduro. No quiero entrar en detalles que ninguno de los dos dará. De hecho, eso queda en un segundo plano. Lo más importante es la enseñanza que deja la situación que ahora recordó. Como nos dijo tantas veces, Marcelo, hay que manejarse con la verdad, sin ngañar al otro. Al final del camino, quien procede así no sólo es el mejor líder sino el más maduro…

Me hizo feliz escucharlo, Marcelo.

Le mando un abrazo.

Hernán Crespo.