Keylor Navas lo tiene claro: "Si pensara que no puedo ser titular me iría a casa"

"El día que no piense que no puedo ser titular me voy a mi casa y me dedico a otra cosa. Siempre he trabajado para ser titular. Hay una persona que es la que toma las decisiones y a nosotros nos toca esforzarnos, trabajar y rendir", dijo el portero del conjunto madridista que esta temporada perdió la titularidad en favor del belga Thibaut Courtois.