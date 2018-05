La emotiva carta de despedida de Buffon

¡Intenta no llorar! Lo mejor de la despedida de Buffon

¡Intenta no llorar! Lo mejor de la despedida de Buffon Univision

Horas antes de que jugara su último partido con la Juventus el arquero Gianluigi Buffon subió una carta a su cuenta de Instagram en la cual le agradece al equipo bianconero por estos años donde tuvo glorias, éxitos y también momentos amargos.

Después de defender 17 años la portería de la Juventus el guardameta decidió dar por terminado su ciclo en el equipo, al cual considera su familia.



¡Emotiva despedida! Juventus le dice adiós a Buffon con triunfo ante el Verona Univision 0 Compartir



"Gracias. Gracias a todos ustedes. Porque cada uno de ustedes ha ayudado a que cada momento de mi vida sea especial en blanco y negro. Una vida que se ha convertido en una segunda piel. Una piel que he usado, amado y respetado. Y que he guardado y protegido con todo de mí mismo. Con todas mis limitaciones, pero también con toda la pasión que siempre me ha acompañado.

Mañana, un camino termina. Termina un libro que escribimos juntos. La emoción es genial. Demasiado. Un nuevo camino inevitablemente comenzará. Un nuevo libro debe comenzar para la Juventus que permanecerá más allá de cualquier jugador y continuará escribiendo otras páginas importantes de su libro de infinito. Porque el suyo es un ADN único e incomparable. Irrepetible y magnífico. La Juventus es una familia. Mi familia Y nunca dejaré de amarla, de darle las gracias y de llamarla "hogar". Porque me dio mucho. Todo. Ciertamente, mucho más de lo que he hecho yo por ella.



publicidad

Un nuevo camino inevitablemente comenzará. Un nuevo libro debe comenzar también para mí. Aprenderé a mirar el futuro con ojos diferentes. Comenzaré a reunir los nuevos desafíos que la vida me propondrá con la curiosidad de aquellos que no quieren dejar de sentirse "en juego". Y sentiré el temor saludable de aquellos que han experimentado muchos desafíos, a veces ganados, muchos otros perdidos, pero que saben que cada uno de ellos es diferente al anterior. Y por lo tanto más difícil. Llegué al estadio en bicicleta. Yo era muy joven. Y mañana me gustaría alejarme metafóricamente para poder saborear cada momento, sentir la fatiga del desapego y la alegría de los saludos. Para emocionarse. Y para comprender que nunca estaré lejos de ese lugar que llamaré "hogar". Para siempre Y para saludar a los compañeros y amigos que nunca dejaré de llamar a FRATELLI.Hasta el final! Para siempre el tuyo Gianluigi Buffon"