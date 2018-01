Jugadores del Barcelona dijeron a Abidal que parecía "muerto en vida"

Eric Abidal fue el primero en alzar el trofeo de la Liga de Campeones de Europa en 2011, cuando el Barcelona derrotó al Manchester United en Wembley, como reconocimiento a su lucha contra un cáncer que amenazó con quitarle la vida.

Pero en la práctica, lo que pasó Abidal fue bastante más complicado con relación a sus excompañeros del Barcelona, según reveló en una entrevista para Canal + de Francia.

"Algunos me vieron como un vegetal. Una vez hice un video para los jugadores, había un partido y quería darles aliento. Lo que me dijo Messi cuando les mandé los videos fue 'no tendrías que habernos mandado eso, nos hizo mal'. Yo me veía bien, pero ellos me dijeron que parecía muerto en vida. Los destruyó", recordó Abidal.



El francés militó en el Barcelona de 2007 a 2013.

"Es un dolor que tendré grabado de por vida. Era insoportable y cuando digo insoportable es que era como un volcán. Era como un cuchillo abierto. Cuando vino a verme el doctor a decirme que lo sentía y que debía operar de nuevo, yo me alegré. Era un sufrimiento que no le deseo a nadie", añadió.

El exdefensa ganó tres Ligas de Francia, cuatro de España, dos Ligas de Campeones de Europa y fue subcampeón mundial con su selección. Se retiró en 2014.