Jugadores boicotean redes sociales por racismo

El boicot se lleva a cabo desde las 9.00 horas del viernes hasta las 9.00 horas del sábado, tiempo de Londres. Los futbolistas publicaron su apoyo en las redes sociales bajo el hashtag #Enough -'Basta'-.

"El futbol tiene un problema con el racismo. No quiero que ningún futuro jugador pase por lo que he pasado en mi carrera. Colectivamente, simplemente no estamos dispuestos a mantenernos al margen mientras que las autoridades de futbol y las compañías de medios sociales hacen muy poco para proteger a los jugadores de este abuso repugnante", dijo Rose en un comunicado publicado por la Asociación de Futbolistas Profesionales.