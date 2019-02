Juan Carlos Osorio, acusado de corrupción por agente paraguayo

Según la parte acusadora, el otrora entrenador de la Selección Mexicana, por medio de su representante, intentó cobrar más comisiones por fichajes o por dejar jugar a futbolistas, incluso durante su etapa en Sao Paulo, por lo que ha solicitado la inhabilitación vitalicia del colombiano. Además, en entrevista par ESPN, afirmó haber recibido amenazas de muerte: "Me amenazaron de muerte, me hicieron pasar de lo peor. Él (Osorio) vino a Paraguay y me pidió dinero personalmente".