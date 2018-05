Joachim Löw fichará por el Real Madrid si los blancos pierden la final de la Champions

La Final de la Champions League del próximo 26 de mayo en Kiev determinará la llegada de Löw a Madrid. El pacto de Florentino con el estratega alemán estaba supeditado, en principio, a dos hechos: el primero, que Alemania volviera a ganar el Mundial y, el segundo, que Zidane no consiguiera la Liga o la Champions League. Sin embargo, parece que el técnico alemán ha decidido irse de la selección pase lo que pase en Rusia, lo que puede precipitar los acontecimientos.

Por esta razón, la llegada de Löw a Chamartín sólo depende del éxito o el fracaso deportivo de Zidane. El máximo mandatario del Real Madrid se ha hartado de algunas decisiones del francés y no soporta acabar la Liga a 18 puntos del Barcelona, su eterno rival. Además, el desencuentro el pasado diciembre tras el frustrado fichaje del arquero del Athletic de Bilbao, Kepa, acabó con la paciencia de Florentino Pérez. En aquella rueda de prensa, Zidane desacreditó una orden directa del club con la famosa frase de: ´´Yo no necesito un portero´´. El presidente del Real Madrid aún no le perdona ese desacato institucional. Sobre todo a sabiendas de la obsesión y firmeza del club por deshacerse de Keylor Navas.



publicidad

La carrera de Joachim Löw como entrenador de clubes es muy discreta. El técnico alemán fue destituido de clubes segundones en Alemania y Turquía, y su máxima experiencia es la de haber entrenado al Fenerbache turco. Tan sólo triunfó en Austria con el Tirol Innsbruck, pero al término de esa campaña el club se presentó en bancarrota y desapareció. Löw llegó a la Selección alemana por sorpresa y de la mano de Klinsmann (se conocieron de jugadores cuando eran juveniles), quién necesitaba un ayudante tras la salida de Rudi Völler en el cargo.

El extraordinario trabajo de Alemania dio a Löw mucha popularidad. Cuando Klinsmann renunció, la Federación Alemana de Fútbol le otorgó el título de entrenador del primer equipo alemán. Después, llegaría su grandioso triunfo en el Mundial de Brasil. Algo que le catapultó del máximo desconocimiento a los altares de los técnicos en Europa.

Florentino y Löw se conocieron hace años y desde entonces siempre ha pensado que es el entrenador idóneo para el Real Madrid. No sólo eso, el presidente del Real Madrid cree que con él se puede construir una era en la que el Real consolide juego bonito y títulos. Cree que podría ser el Ferguson del Madrid.

El mandatario blanco es de la teoría que Zidane es un tipo con suerte, pero no un gran estratega. El gol de Ramos en el minuto 93 en la final de la Champions en Lisboa salvó al técnico francés. El Real Madrid ganó la décima y eso lo cambió todo. Pero la superioridad en La Liga del Barcelona y el prestigio de los blaugranas, a pesar de no ganar la Champions, es algo que reconcome las entrañas de la directiva. Creen que, a pesar de ser el rey de Europa, no hay un proyecto deportivo sólido y edificado. Algo que Löw sí puede traer al club. La única x por despejar en la ecuación de Florentino es si la suerte de Zidane se terminará el día 26 de mayo en Kiev. De ganar otra vez, a Zidane, aunque no lo quieran, no le podrán mover ni con agua hirviendo.