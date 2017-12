Javier Aguirre podría unirse a los Dos Santos y a Carlos Vela en la MLS

Javier Aguirre parece estar dispuesto a volver a la dirección técnica de algún equipo en enero próximo, el exentrenador del Tri y de equipos como el Zaragoza, o el Espanyol, tuvo sus últimas aventuras en Japón, dirigiendo a la selección nipona y en Emiratos Árabes Unidos, entrenando al Al Wahda; ahora parece que está dispuesto a volver a los banquillos y analiza ofertas de la MLS o del futbol de China.



“Llevo 35 años de casado con mi esposa Silvia. Hace muchos años, hablando de proyecto de vida, dijimos que tal vez algún día nos gustaría venir a París, a vivir un tiempito, a conocer el idioma, a darnos un descansito. ¿Y qué mejor sitio que París? Después de dirigir al Espanyol de Barcelona me fui a Tokio un año y luego dos a Abu Dabi. Fueron tres años muy intensos entre Japón y Emiratos. Y nos dijimos que teníamos que descansar. Decidí no renovar y no firmar con nadie y hemos estado descansando en París. Creemos que enero puede ser una buena posibilidad para trabajar, porque la liga china, la liga japonesa o la MLS son opciones. Pero tampoco estamos buscando desesperadamente. Si sale algo saldrá y si no pues hasta el verano.



Tampoco pasa nada. Llegamos en agosto. Ya dejamos pasar dos equipos en España porque las condiciones no se dieron y uno en China y uno en Japón. Hemos dejado pasar cuatro opciones porque por alguna circunstancia no era un buen momento y seguimos esperando. No tenemos prisa. Vamos tranquilos”, declaró Aguirre a la agencia de noticias AFP.



Respecto al futuro del Tri en la Copa del Mundo, Aguirre considera que México es capaz de superar su grupo.

“En nuestro grupo, Alemania es favoritísimo. Es favorito para ser campeón. Y si México queda segunda y hay un cruce puede llegar Brasil, que en teoría debe ser primera de su grupo. México tiene mucho que ganar y poco que perder. A Suecia y Corea del Sur, los otros dos equipos con los que jugará en la primera fase, México, por historia y calidad, puede ganarlos. México con Alemania y Brasil son los únicos tres equipos que en los últimos seis Mundiales superaron la primera ronda, no lo ha hecho ni Inglaterra, ni España, ni Italia, ni Argentina, ni Holanda”, finalizó Aguirre.