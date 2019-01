Isco le da 'me gusta' a un tuit contra Santiago Solari y poco después lo borra

Isco Alarcón será nuevamente suplente en la alineación titular de Santiago Solari para el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Leganés, algo que no le gustó al jugador, tal y como lo dejó ver el malagueño tras darle 'Me gusta' a un tuit muy crítico con el entrenador argentino.

"Ha puesto a Dani Ceballos, a Casemiro fuera de forma y hasta se pone a sí mismo que se retiró hace veinte años, antes de poner a Francisco Alarcón Isco", dice en el mensaje del usuario @iepanto al que el volante le dio 'like'.

No obstante, minutos después, consciente de la repercusión que podría generar dicho acto, decidió retirar el 'like', que ya no figura en su perfil.