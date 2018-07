El ‘England DNA’, el plan para convertir a Inglaterra en campeón del mundo

Después del fracaso de Brasil 2014 donde no pasaron de la fase de grupos la FA comenzó un proyecto a largo plazo, el cual nunca imaginaron que podría dar su primer éxito en Rusia 2018.

La ‘selección de la rosa’ se encuentra instalada en semifinales, algo que no lograba desde Italia 1990 y está a dos victorias de volver a levantar la copa, tal como lo hiciera en 1966.

Esto no es obra de la casualidad, el proyecto denominado England DNA (ADN Inglaterra) es el pilar de la actual selección, que parece tener un futuro prometedor de la mano de Southgate .

Teniendo como resultados el conquistar en 2017 el Mundial sub 20 y el sub 17, además del Europeo sub 19.