Increíble anécdota: así fue el día en que Messi se convirtió en el chófer del actor Ricardo Darín

El actor explicó que un día, en un momento de urgencia, Messi le hizo de chófer. El artista explicó que una asistente de prensa no creía que él mantuviera una amistad con el crack de la albiceleste y sucedió algo insólito: "Entonces salimos a Paseo de Gracia y no había nadie. Era de noche, no encontrábamos taxi y no teníamos como volver al hotel". El actor explicó entre risas como en ese momento alguien le llamó por su nombre y, al girarse, se encontró con Messi: "Era él. Solo en el mundo y dentro de un coche. Me acuerdo de la cara de la chica, que me miró como diciendo: 'esto es una cámara oculta'".