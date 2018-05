Iker Casillas renovó con el Porto y hasta se habría bajado el sueldo para quedarse

Después de las enormes muestras de afecto que le regalaron en el Porto, tanto los aficionados como sus propios compañeros, Iker Casillas decidió quedarse por una temporada más. E incluso, según la prensa portuguesa, hasta habría resignado dinero con tal de permanecer en el Dragón.

Iker, de 36 años, había avisado hace unas semanas que no quería retirarse y que prefería seguir en el Porto, porque se encontraba muy cómodo. Tal vez estaba alertando a su manera de que las negociaciones no venían fáciles. Al final las dos partes llegaron a un acuerdo que, según comentan en Portugal, habría sido producido por la reducción de su salario, aunque no se especula con porcentajes o cantidades.



De esta manera, Casillas seguirá compartiendo vestidor con los mexicanos Héctor Herrera, 'Tecatito' Corona y Diego Reyes. El guardameta confirmó su vínculo con un mensaje en las redes sociales, en las que expresó toda su felicidad.



El Porto también se sumó a los festejos por retener al portero español, con otro post en redes y el hashtag #nascidosparavencer.



Casillas llegó al Porto hace tres años proveniente del Real Madrid y se mantuvo, casi siempre, como titular. En esta última temporada, en la que conquistó su primer título en el club al ganar la Liga, disputó 31 partidos entre esa competencia, la Copa de Portugal, la Copa de la Liga y la Liga de Campeones. Y recibió 19 goles.