¡Historia maravillosa! Empleadas del Vaticano ya tienen su equipo de fútbol femenil

Camiseta y calcetines amarillos y pantalón corto blanco, ¿cuál es el misterioso equipo femenino que intenta mal que bien resistir a las jóvenes campeonas de la AS Roma? La pista está en el escudo: llaves de San Pedro y tiara pontificia, se trata de la selección femenina del Vaticano.

Hay jóvenes de 25 y 26 años, madres de familia de 50... Es bonito encontrarse en el campo y ver a los esposos y los niños que nos esperan y apoyan al otro lado de la alambrada", cuenta Maura Turoli, empleada de 35 años en el Vaticano que no tiene la menor experiencia en el fútbol y que ahora es defensa de su selección.

Aunque el papa Francisco habló hace poco del fútbol como "el más bello de los juegos", la asociación de las palabras 'fútbol', 'mujeres' y 'Vaticano' no es evidente por sí misma. "¿No son compatibles? Vamos a intentar negar esta idea y mostrar que tenemos nuestro lugar en el campo", asegura Turoli.

"Todavía no hemos jugado un partido de fútbol 11 y en un gran campo, pero la Roma lo propuso y aceptamos, por supuesto. Vamos a intentarlo, aunque nuestros medios no son los de un equipo de la Serie A. Eso no es un problema, vamos con nuestras cualidades y lo que tenga que venir, vendrá, sin problemas ni dramas", añadió.