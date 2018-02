Hincha que se burló de la tragedia del Chapecoense, se disculpa

Chapecoense vs. Nacional en la Copa Libertadores 2018.

Chapecoense vs. Nacional en la Copa Libertadores 2018.

Montevideo, URUGUAY.- Nicolás Correa, uno de los hinchas del Nacional uruguayo que el pasado 31 de enero se burló en un partido de la Copa Libertadores de la tragedia del Chapecoense, pidió este lunes disculpas a ambos clubes y al pueblo de Brasil.

"Quiero pedir disculpas al pueblo de Brasil, a la gente de Chapecoense y a Nacional, que es mi vida. Estamos arrepentidos tanto el otro chico, como yo, que aparecemos en el video", señaló a la emisora local Sport 890 el aficionado tricolor.



En un video que circuló en las redes sociales, posterior a la victoria por 0-1 del Nacional en el estadio Arena Condá, en Chapecó, se ve a varios hinchas uruguayos haciendo gestos alusivos y burlándose de la tragedia área que ocurrió en 2016 y en la que gran parte de la plantilla del Chapecoense, así como su directiva y varios periodistas perdieron la vida.

"Dañamos al club, estamos ahora esperando una sanción", sostuvo Correa, quien explicó que el ambiente que se generó previo al partido lo llevó a actuar de esa manera.

El hincha uruguayo narró que antes de comenzar el partido, en los alrededores de Chapecó, el "ambiente" estaba "medio caldeado", con gente que "insultaba" y "pegaba" a los aficionados tricolores.



"La gente (de Nacional) estaba enojada con eso. Cuando entramos a la cancha nos empezaron a insultar. Insulto va, insulto viene... Desgraciadamente, se me ocurrió hacer ese gesto y ya sabemos cómo terminó todo", manifestó Correa.

El Nacional anunció la expulsión de Correa y otro hincha de su padrón de socios, por tener una conducta "insensible" y "carente de todo sentido de dignidad humana".

Según el hincha, el club lo borró de su padrón social "para siempre" y, según dijo haber leído en las redes, su entrada al estadio Gran Parque Central de Montevideo también estaría prohibida.





Por estas razones, y todas las "falsedades" que se han dicho sobre su persona, Correa consideró que ha tenido una "condena social" peor que la de un asesino, un violador o un ladrón.

"Creo que he tenido una condena social. Salís a robar, matás o violás y no te hacen la condena social que me hicieron a mí", apuntó, y agregó que le han llegado mensajes de todo tipo, incluyendo amenazas e insultos.

Pese a la expulsión de Correa del padrón de socios de Nacional y a las disculpas formales que ofreció el club, el Chapecoense solicitó el pasado viernes a la Conmebol la expulsión de Nacional de la Copa Libertadores.

Nacional tendrá tiempo hasta el próximo jueves, un día después del partido de vuelta en Montevideo, para apelar a esta solicitud del club brasileño.



