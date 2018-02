Héctor Moreno reveló que Atlas casi le arruina su carrera

Héctor Moreno, jugador de la Real Sociedad, reveló que estuvo muy cerca de abandonar el fútbol cuando era un adolescente y todo por culpa del Atlas.

“Antes (de Pumas) estuve seis meses en el Atlas de Guadalajara con 14 años. Al término de ese tiempo me dijeron que no valía para el fútbol y me volví a casa”, declaró Moreno al Diario Vasco.





El defensor de la selección mexicano agregó que gracias al apoyo de su mamá logró salir adelante para convertirse en futbolista.

“Tenía 15 años, pero como me habían dicho que no servía para el fútbol, me lo creí. Mi madre vio que hacían una prueba de una semana en los Pumas y como es muy aficionada, me obligó a presentarme. Yo no quería volver a salir de casa. Fui por complacerla y con el billete de vuelta. Como no quería quedarme debí hacer las pruebas tan relajado que las cosas me salieron increíble. Me ficharon y salí futbolista gracias a ella”, comentó el jugador de la Real Sociedad.

Moreno también comentó que decidió regresar al fútbol español para ganar minutos de cara a la Copa del Mundo de Rusia 2018.