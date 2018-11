Héctor Herrera: "Si los directivos no fueran tan egoístas habría el triple de mexicanos en Europa"

"Es una de las instituciones que más cree en los jóvenes. Por eso han salido jugadores, no solo a nivel fútbol mexicano, sino mundial. Los jóvenes no dejan pasar la oportunidad: (Hirving) Lozano, (Erick) Gutiérrez, Rodolfo Pizarro, mi caso y otros más que se me escapan, pero creo que en general en el fútbol mexicano hay mucho talento. En otros clubes no dan esa confianza ni esa oportunidad que merecen jóvenes, apuestan por jugadores extranjeros, por jugadores de experiencia y eso es algo que le corta las aspiraciones a nuestro talento".