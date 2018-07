Héctor Herrera abre la puerta para renovar con el Porto

Y es que el cuadro luso no quiere dejar ir a Héctor Herrera, y Héctor Herrera está contento, cómodo y muy tranquilo en el Porto . Ante esto, todo hace indicar que el azteca renovará su vínculo con los 'Dragones' para prolongar su contrato.

"Sólo saldré (del Porto) si no me quieren aquí o si deciden que me quieren vender", destacó contundentemente Héctor Herrera.