Harry Kane marcó doblete con el Tottenham y sigue ‘on fire’

El delantero inglés Harry Kane, que fue el goleador más prolífico del año 2017 entre los jugadores de las grandes ligas de Europa, mantiene la racha al inicio de 2018 y anotó dos goles en la eliminatoria de la Copa de Inglaterra en la que el Tottenham derrotó por 3-0 al Wimbledon.



Al equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino le costó una hora doblegar la defensa del Wimbledon, que actualmente juega en la tercera categoría del fútbol inglés, pero puso la eliminatoria a su favor con dos zarpazos de Kane en apenas dos minutos (63 y 65).



Poco después sentenció el defensa belga Jan Vertonghen (71).





En otra eliminatoria con un equipo de Premier League este domingo, el West Ham no solo no pudo superar (0-0) al modesto Shrewsbury (3ª división) sino que puede dar gracias a su portero internacional Joe Hart de haber conseguido llegar al 'replay' y que el equipo londinense no haya quedado eliminado.

Ante el equipo en el que empezó a jugar Hart, originario de Shrewsbury, en el centro de Inglaterra, el arquero evitó la derrota con dos grandes paradas ante los disparos de Mat Sadler y Alex Rodman.



La jornada copera dominical finalizará con la visita del Arsenal al Nottingham Forest, doble campeón de Europa a finales de los años 1970 y que actualmente juega en la segunda división inglesa.

Ya se clasificaron para la siguiente ronda el Liverpool, Mánchester United y Mánchester City entre los grandes, mientras que el Chelsea tendrá que jugar el desempate al no pasar del 0-0 el sábado ante el Norwich City.