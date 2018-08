Guillermo Ochoa tuvo una mala tarde, pero el Standard Lieja venció al St. Truiden

El portero mexicano Guillermo Ochoa no tuvo la mejor de sus participaciones, ya que cometió una pifia en el primer gol del conjunto visitante; al despejar el esférico, a los 16’ minutos, la pelota le cayó a Roman Bezus que no lo pensó y de primera mandó el balón al fondo de la red del americanista. En ese momento el gol significó el 1-1, luego de que a los 7’ minutos, Collins Fai había puesto en ventaja al Standard.

Tras el error, el portero mexicano se rehízo y no cometió más errores, incluso a los 35’ tuvo una gran atajada; pero la defensa del Standard no es la más sólida y al brindar espacios por las bandas se asociaron Elton Acolatse y Yohan Boli para poner el marcador 2-1 a los 69’ minutos, Ochoa no tuvo culpa alguna y nada pudo hacer para evitar el remate. Esa anotación ponía contra las cuerdas a los locales, el error del azteca ya incidía en el marcador.