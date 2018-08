Guardiola niega contactos con la AFA y pide a un argentino para la albiceleste

“Hicimos consultas. Estábamos dispuestos a hacer un esfuerzo, hicimos un análisis, pero no pensamos nunca que era tanto (el dinero). Tratamos de hablar, pero bueno, quedó ahí. Muy difícil, billetera gorda. Tenés que tener un buen respaldo (económico). Es mucho, es mucho. Tenemos que hipotecar todo y no sé si juntamos”, indicó Claudio Tapia, presidente de la AFA al canal TyC Sports.

“Estoy un poco decepcionado. No pueden decir eso, que el presidente de la AFA ha contactado con Pep pero que no pudieron contratarme por mi salario. Nadie ha contactado conmigo. Además, tengo contrato con este club y voy a cumplirlo hasta el final. Tampoco es correcto decir que mi salario fue la razón para no contratarme porque no lo conocen”, indicó.