Guardiola le pidió disculpas a Mourinho por incidente en el derbi

El entrenador del Mánchester City, Pep Guardiola, y el del Mánchester United, José Mourinho, defendieron este martes la actitud de sus equipos en la riña que mantuvieron al término de su partido del domingo.



El Manchester City ganó el derbi y estiró su ventaja como líder de la Premier David Silva abrió el marcador para los Citizens, mientras que Marcus Rashford igualó para los Red Devils. En la segunda mitad, el argentino Nicolás Otamend fue el héroe con el gol definitivo. Foto: OLI SCARFF/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Old Trafford y un marcó ideal para el derbi de Manchester, los equipos que ocupan los dos primeros lugares de la Premier League. Foto: Michael Regan/Getty Images | Univision 0 Compartir Muchas figuras en el campo, pero en el banco de suplentes estaban dos de talla mundial: Zlatan Ibrahimovic y Sergio 'Kun' Agüero. Foto: OLI SCARFF/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El City de Pep Guardiola llegaba como líder del campeonato con ocho puntos de diferencia sobre su perseguidor. Foto: OLI SCARFF/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir El United de José Mourinho, que buscaba aprovechar a su rival de ciudad luego de la derrota en Champions con el Shakhtar Donetsk. Foto: OLI SCARFF/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Un juego muy luchado, que en un momento dejó este susto entre Marcos Rojo y David Silva, chocaron sus cabezas. Foto: OLI SCARFF/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin embargo, sería justamente el 'Chino' Silva quien abriría el marcador al minuto 43. Foto: Michael Regan/Getty Images | Univision 0 Compartir El español aprovechó un rebote errado del United y en el área chica mandó el balón al fondo con una volea. Foto: OLI SCARFF/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Tercer gol para el mediocampista canario en la presente edición de la Premier League, en la que también ha participado con ocho asistencias. Foto: OLI SCARFF/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un gol importante para el City que con el triunfo parcial le sacaba 11 unidades a su rival de turno. Foto: Michael Regan/Getty Images | Univision 0 Compartir Se ilusionaba de esa forma la afición visitante, que ha tenido un inicio de tempora pletórico tanto en Premier como en Champions League. Foto: Michael Regan/Getty Images | Univision 0 Compartir Sin embargo, antes de que terminara la primera mitad, Marcus Rashford le dio la igualdad a los locales. Foto: OLI SCARFF/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Le cruzaron un balón desde la banda izquierda, Delph falló en el cierre y el joven inglés aprovechó para sacar su remate cruzado. Foto: OLI SCARFF/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Superó a Ederson y de esta forma el United lograba irse al descanso con el empate. Foto: OLI SCARFF/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Cuarto gol de Rashford en la presente edición de la Premier y noveno en toda la temporada, sumando también Copa de la Liga y Champions. Foto: Michael Regan/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marcador ideal para irse al descanso y buscar las fuerzas necesarias en busca de la remontada. Foto: Michael Regan/Getty Images | Univision 0 Compartir En la segunda mitad, a pesar del empate de los Red Devils, el City volvió a ponerse en ventaja. Esta vez, Nicolás Otamendi aprovechó una jugada similar a la del gol de Silva y metió el 2-1. Foto: Michael Steele/Getty Images | Univision 0 Compartir Cuarto gol del defensor argentino en esta temporada de la Premier League. Foto: Michael Steele/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un gol que puso al equio de Pep Guardiola a 11 puntos del United como único y sólido líder del campeonato. Foto: OLI SCARFF/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir

"No, definitivamente no. Estábamos contentos", explicó Guardiola en la conferencia de prensa previo a su partido de liga de este miércoles ante el Swansea al ser preguntado por si sus jugadores se comportaron indebidamente.



"Ganamos el derbi al Mánchester United, uno de los mejores rivales que tenemos. Lo celebramos. Creo que si el United gana un derbi, lo celebra. Pero, ¿dónde? En el vestuario, eso es lo que intentamos y lo que hicimos".



"No hicimos nada de especial. Ocurrió y volverá a pasar en el futuro, aunque siempre con respeto para los rivales (...) Claro que animo a mis jugadores a celebrar las victorias. Cuando perdemos aceptamos la derrota. Cuando ganamos tratamos de festejarlo", insistió.

No obstante, Guardiola aseguró que espera que "no vuelva a pasar lo que ocurrió después", cuando jugadores y técnicos de ambos equipos se enzarzaron en una disputa en los vestuarios tras la victoria del City, que amplió a 11 puntos su ventaja respecto al United al frente de la tabla.



"Si ofendimos al United, no solamente a un jugador, no solamente a Jose, entonces pido disculpas", añadió más tarde Guardiola, que estimó que "todos los entrenadores cometen en ocasiones excesos".

"Si no estuvimos correctos, pido disculpas. No era nuestra intención, queríamos festejar en el vestuario. Si hay algunas personas que no comprenden eso, lo siento", añadió.

‘Mou’ fue esquivo

A Mourinho le preguntaron luego por las palabras de Guardiola, con quien comparte una larga historia de tensiones y enfrentamientos que se remonta a la época en que el primero entrenaba al Real Madrid y el segundo al Barça.



"Dice, dice, dice... No estoy aquí para comentar sus palabras", dijo el portugués, en la conferencia de prensa previa a su partido ante el Bournemouth, antes de sugerir que sus jugadores son más educados que los de su rival.

"Lo único que puedo decir es que, para mí, fue un tema de diversidad. De diversidad en el comportamiento, de diversidad en la educación. Sólo eso, y únicamente eso".



Mourinho esquivó más preguntas sobre el tema: "esta es una conferencia pre-Bournemouth, no post-Manchester City".

La Federación inglesa de Fútbol (FA, Football Association) dio de tiempo hasta el miércoles para que ambos clubes expliquen qué ocurrió en el túnel de vestuarios tras la victoria del City 1-2 en Old Trafford, el estadio de su máximo rival.



Según la prensa británica, el también ex futbolista español Mikel Arteta, asistente de Guardiola, acabó con la ceja rota y el rostro ensangrentado en la pelea que se desencadenó cuando Mourinho fue al vestuario de los rivales a recriminarles que celebrarán con demasiado entusiasmo su victoria.

Mourinho se encaró primero con el portero brasileño del City, Ederson, y el delantero belga del United Romelu Lukaku también tuvo un papel protagonista en el altercado, y el entrenador acabó rociado con agua y leche por los jugadores del City.



El técnico portugués defendió a Lukaku. "¿Ustedes le acusan? Tienen que probarlo, enseñen pruebas y le castigan", dijo, dirigiéndose a los periodistas.

¿Tuvieron un buen comportamiento sus jugadores en los pasillos? "Tengo confianza, lo sé", respondió.