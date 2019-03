Gonzalo Higuaín dice adiós a la selección argentina

"Los goles de las eliminatorias no se valoran tanto. A los goles en eliminatorias hay que darles mucha más importancia, sin esos goles no te clasificas al Mundial ", resaltó.



"Obviamente que duele cuando dicen que fracasamos porque no logramos el objetivo. Es verdad, no lo logramos, pero fracasar es no clasificar a un Mundial. Fracasar es una palabra enorme. No es haber llegado a tres finales y perderlas. Ahora estoy disfrutando de esta ciudad, de mi familia, de mi hija y deseando que a la selección le vaya de la mejor manera", indicó.