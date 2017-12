Giggs se postula como próximo seleccionador de Gales

El histórico exfutbolista Ryan Giggs se ha mostrado este sábado interesado en el puesto de seleccionador de Gales -"por supuesto que estaría interesado", ha asegurado-, vacante desde la marcha el pasado mes de noviembre de Chris Coleman.

La Federación Galesa (FAW) se encuentra en plena búsqueda de un nuevo inquilino para el banquillo del combinado nacional, y el nombre de Giggs, de 44 años, es uno de los que más suenan, junto al de Tony Pulis, exentrenador del West Bromwich Albion, y a los exjugadores John Hartson y Craig Bellamy.

"Claro que estoy interesado. A día de hoy no he hablado con nadie, pero estaría muy interesado", aseguró este sábado Giggs en la cadena británica Sky Sports. "Jugué para Gales y siempre he dicho que me gustaría volver a entrenar, y éste es uno de los puestos más atractivos", añadió.



"Los banquillos soñados son los de Gales y el del Manchester United", apuntó el exfutbolista, quien militó durante 29 años en los 'Diablos Rojos'.

La experiencia del antiguo internacional galés en los banquillos se limita a cuatro partidos, el tiempo que dirigió al Manchester United como técnico interino en 2004 antes de la llegada de Louis van Gaal.

Con el preparador holandés, Giggs, autor de 12 goles en 64 partidos con os 'Dragones', ejerció durante dos temporadas de segundo entrenador en el banquillo de Old Trafford.

El exfutbolista, que lleva sin dirigir desde 2016, poco después del fichaje de José Mourinho por el United, ha sido vinculado en los últimos meses con varios banquillos de la Premier League, como los de Swansea, Leicester y Everton.



La Federación Galesa descartó esta semana que el nuevo seleccionador vaya a ser inglés, y afirmó que, aunque "lo más probable es que sea galés", también "podría ser extranjero".



Jonathan Ford, director ejecutivo de la FAW, se mostró confiado en nombrar un nuevo inquilino para el banquillo del combinado nacional antes del próximo 24 de enero, fecha del sorteo de la nueva Liga Europea de las Naciones de la UEFA (Nations League).

"Siempre hemos preferido a gente galesa porque la pasión está ahí. Lo más seguro es que (el nuevo técnico) sea galés, aunque también podría ser extranjero. Lo que está claro es que no será inglés", señaló el directivo.

Los últimos seis seleccionadores del combinado británico, incluyendo los técnicos interinos, fueron galeses, y el último seleccionador inglés y no galés fue Bobby Gould, entre 1995 y 1999.



Entre los nombres que más suenan para reemplazar a Coleman, quien dejó el puesto el pasado 18 de noviembre después de no lograr clasificar a Gales para la Copa del Mundo de Rusia 2018, están, además del de Giggs, los de Tony Pulis, quien fue destituido en el West Bromwich el mes pasado, Craig Bellany, John Hartson y Osian Roberts, antiguo ayudante de Coleman.