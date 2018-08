Futbolista y su exesposa ‘aclaran’ pensión alimenticia en historias de Instagram

Ella actualmente está casada con Mauro Icardi (25), delantero del Inter de Milán, pero volvió a poner a su expareja en el ojo del huracán luego de que aceptara cinco preguntas de sus seguidores a través de su Instagram Stories, donde uno de los picantes cuestionamientos fue: “¿El papá de los chicos no te pasa plata?”, ante lo cual ella contestó: “Nunca. Pero no lo necesito tampoco, entonces no hay problemas”.