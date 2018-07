Futbolista argentino hace polémicas confesiones sobre su barrio, las drogas y las armas

“A mi viejo lo perdí de muy chiquito, trabajaba en una fábrica de pirotecnia ilegal. Hasta el día de hoy no se sabe cómo explotó, eran siete empleados y murieron todos. Yo tenía cinco años, ahí empezó otra nueva vida. Hoy no vuelvo (al barrio) porque ya no se puede, pasas a ser un signo pesos para mucha gente. Me dolió en su momento. Hay mucha envidia de gente que no puede salir de ahí”, dijo.

Centurión se volvió famoso de forma internacional por posar en fotografías con algunas armas: “Me gustan, pero me jugó muy en contra. La primera foto que me saqué con un arma fue antes de ser profesional. Cuando fui profesional empezó a circular. La otra foto estaba en la casa de un amigo con una ithaca doble caño, me saqué la foto y no me acuerdo a quién se la mandé. Otra vez me mataron, pero me gustan las armas. Si me criaba con un yate, me sacaba fotos con un yate, jamás cometí un delito porque sabía que después llegaba a mi casa”. Así las historias que pocas veces se saben de los jugadores.