Frank Rijkaard, extécnico del Barcelona, le dijo a Laporta que “el Barsa no era un grande como el Madrid"

"Hay una frase de Frank Rijkaard a Laporta que no se hizo pública. 'El Barcelona no es un grande', le dijo. Fue muy directo ante el presidente", contó el volante.

"'¿Cómo que no es un grande?', le contestó Laporta. 'No, un grande es el Milan, el Real Madrid, el Liverpool... Son clubes que tienen cinco Copas de Europa, mientras el Barcelona tiene una. ¿Cómo va a ser un grande?' Y tenía razón. El Barcelona siempre fue considerado un grande, pero la historia no coincidía", explicó.