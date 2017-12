Técnico de Gremio alabó al Pachuca y el nivel de la Liga MX

El entrenador del Gremio de Porto Alegre, Renato Gaúcho, se mostró cauto de cara a la semifinal de su equipo contra el Pachuca mexicano en el Mundial de Clubes, el martes en Al Ain (Emiratos) y pidió a sus jugadores que respeten al rival y no piensen en una eventual final contra Real Madrid.

"No tiene sentido pensar en la final cuando todavía no hemos llegado. He hablado con mis jugadores y el grupo es consciente, es inteligente, y sabe que para llegar a una final hay que pasar una semifinal. No sabemos tampoco si el Real Madrid va a estar en la final ya que también tiene que jugar su semifinal", dijo Renato Gaúcho.



"Nuestro rival es el Pachuca, no el Real Madrid. Estamos preparados para la semifinal. Después de ello, si pasamos, ya pensaremos en otro rival. Hay que pasar primero este partido, que es un juego difícil", añadió.

"Pachuca está jugando muy bien. La gente sabe que es un partido vital para nosotros. Mis jugadores ya saben todo lo que deben saber del rival", insistió.



El técnico, que ya fue campeón del mundo de clubes en 1983 como jugador con Gremio, cuando anotó los dos goles en la final de la Copa Intercontinental contra Hamburgo, indicó que el equipo llega bien preparado.

"Estamos ansiosos por que empiece el partido contra Pachuca. Es una semifinal del Mundial de Clubes y mucha gente querría estar en nuestra lugar pero es Gremio el que está. Estamos ansiosos, pero listos", dijo el entrenador.



Gremio deberá hacer frente a este partido sin el centrocampista Arthur, una de sus estrellas, lesionado en un tobillo en la final de la Copa Libertadores contra Lanús, pero Renato Gaúcho, afirmó que el equipo tiene otros jugadores.

El técnico brasileño destacó por último el buen nivel del fútbol mexicano.



"Es un fútbol alegre, parecido al de Brasil, ofensivo. Siempre he disfrutado viendo el fútbol de México. Desgraciadamente los equipos mexicanos no juegan más la Libertadores, pero son siempre rivales muy difíciles", dijo.

"Vamos a respetar a Pachuca como respetamos a todos los rivales. Pachuca siempre ha pensado en grande, igual que nosotros. Por eso estamos aquí y los dos queremos llegar a la final", concluyó el técnico brasileño.